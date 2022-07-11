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Antalyaspor'dan Naldo'ya veda

Antalyaspor, sözleşmesi sona eren Naldo ile yolların ayrıldığını açıkladı, 33 yaşındaki stopere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

11 Temmuz 2022, Pazartesi 21:44 Son Güncelleme:
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Antalyaspor'dan Naldo'ya veda

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Naldo ile yolların ayrıldığını açıkladı. Akdeniz ekibi, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki stopere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan veda paylaşımında, ''Futbolcumuz Naldo Pereira'nın sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Eylül 2020'de Espanyol'dan bedelsiz kadroya katılan tecrübeli oyuncu, Kırmızı Beyazlı formayla çıktığı 72 maçta 7 gol atmayı başardı.

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