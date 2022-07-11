Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Naldo ile yolların ayrıldığını açıkladı. Akdeniz ekibi, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki stopere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan veda paylaşımında, ''Futbolcumuz Naldo Pereira'nın sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Eylül 2020'de Espanyol'dan bedelsiz kadroya katılan tecrübeli oyuncu, Kırmızı Beyazlı formayla çıktığı 72 maçta 7 gol atmayı başardı.