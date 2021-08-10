Süper Lig ekiplerinden Fraport Tav Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam hakkında resmi açıklamada bulundu.

Lider TV'de ekranlara gelen "Kale Çizgisi" programında konuyla ilgili olarak konuşan Başkan Çetin, "Bir forvet almak istiyoruz ama bence bizim kadromuz bu haliyle de yeterlidir. Thiam'ın ismi birkaç takımla anılıyor. Bizim bu haliyle Thiam'ı transfer etmemiz zor. Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi var. Thiam'ın kendi maliyeti de yüksek. Bizim yapımıza şu an uygun değil" ifadelerini kullandı.







