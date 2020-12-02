Antalyaspor, Süper Lig'in 10.haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile deplasmanda oynamış 2-2 berabere kalmıştı. Maçın 85.dakikasına 2-1 üstün giren Antalyaspor çok tartışılan bir pozisyon sonucu Gomes'in golüne engel olmamıştı. Akdeniz ekibi karşılaşma ile ilgili kural ihlali başvurusunda bulundu

Ofsayt itirazı yapmıştı

Karşılaşmanın 89. dakikasında B.B.Erzurumspor'un VAR incelemesi sonra kazandığı golün ardından FTA Antalyaspor ofsayt itirazlarında bulunmuş, ardından yönetim kurulu yaptığı geniş kapsamlı bir açıklama ile pozisyonları tek tek anlatarak ihlal yapıldığını savunmuştu.

Görsel: beIN Sports













TFF'ye de başvuruda bulundu

Fraport Tav Antalyaspor'un bu açıklamanın ardından kural ihlali yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvurduğu öğrenildi.

Kırmızı-Beyazlı takımın 3 başlık altında topladığı iddialarında, pozisyonun VAR incelemesinde ofsayt olduğunun açık şekilde belli olduğunu, buna rağmen hakemlerin ofsayt kararı vermediğini, ikinci olarak kaleci Ferhat'ın bilerek oynamak için değil, kurtarmak için topa hamle yaptığını ve hakemlerin kurala uygun karar vermediğini, üçüncü olarak da Naldo'nun kaleyi gitmekte olan değil, auta çıkmakta olan topu eliyle kestiği için bunun karşılığının sarı kart olmadığını belirttiği öğrenildi.

(Ajansspor)