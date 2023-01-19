Süper Lig 'de oynadığı son 5 haftada 3 yenilgi, 2 beraberlik elde eden ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Antalyaspor, ara transer döneminde kadrosunu güçlendirme adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu hafta sonu ligde Galatasaray 'a konuk olacak Antalyaspor, kaleci ve orta sahaya transfer gerçekleştirdi.

BENFICA'DAN KALECİ

Kırmızı-beyazlı ekip, Portekiz ligi ekiplerinden Benfica forması giyen 32 yaşındaki kaleci Helton Leite'yi, satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı. Geç saatlerde Antalya'ya geleceği öğrenilen Helton Leite, bu sezon 1 kez forma giyme başarısı gösterdi.

ERDAL RAKİP 2,5 YILLIK İMZA ATIYOR

Antalyaspor'un orta sahaya yaptığı transfer ise İsveç'ten geldi. Antalyaspor, son olarak İsveç ekibi Malmö'de oynayan 26 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Erdal Rakip ile anlaştı. Antalyaspor orta saha oyuncusuyla yarın öğle saatlerine doğru Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

LUYINDAMA'NIN SÖZLEŞMESİ TAKIM BULMASI HALİNDE FESHEDİLECEK

Sezon başında Galatasaray'dan takıma kiralık olarak kazandırılan Christian Luyindama'nın ise takım bulması halinde gönderilmesi bekleniyor. Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermediği tecrübeli defans oyuncusunun sözleşmesi, takım bulması halinde feshedilecek. (DHA)