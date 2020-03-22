Antalyaspor'dan Fenerbahçe’ye "geçmiş olsun" mesajı

Antalyaspor Kulübü, yeni tip corona virüsü belirtisi nedeniyle sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

22 Mart 2020, Pazar 14:15 Son Güncelleme:
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Antalyaspor'dan Fenerbahçe’ye 'geçmiş olsun' mesajı

Antalyaspor Kulübü, yeni tip corona virüsü belirtisi nedeniyle sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı kulüp, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm mağazalarını kapattı. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren yeni bir karar alınana kadar sadece Antalya Stadı’nın altındaki mağazanın 10.30-18.00 saatlerinde açık tutulacağı duyuruldu.

Liglerin ertelendiğini hatırlatan Antalyaspor Kulübü yetkilileri, sağlığın her şeyden değerli olduğunu, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara herkesin uymasını, zorunda kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını ve gerekli mesafenin korunmasını istedi.

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