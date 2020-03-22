Antalyaspor Kulübü, yeni tip corona virüsü belirtisi nedeniyle sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı kulüp, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm mağazalarını kapattı. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren yeni bir karar alınana kadar sadece Antalya Stadı’nın altındaki mağazanın 10.30-18.00 saatlerinde açık tutulacağı duyuruldu.

Liglerin ertelendiğini hatırlatan Antalyaspor Kulübü yetkilileri, sağlığın her şeyden değerli olduğunu, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara herkesin uymasını, zorunda kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını ve gerekli mesafenin korunmasını istedi.