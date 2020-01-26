Antalyaspor'dan fair-play hareketi!
Süper Lig'in 19.hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Antalyaspor karşılaşıyor. İlk yarıda ilginç bir olay yaşandı. Denizlisporlu futbolcuların geri pası sonrası, Antalyaspor ceza sahası içinden endirekt serbest vuruş kazandı ama Antalyasporlu futbolcular topu sportmence direkt auta attılar
Süper Lig'in 19.hafta maçında Yukatel Denizlispor ile Antalyaspor karşılaşıyor. İlk yarıda ilginç bir olay yaşandı. Denizlisporlu futbolcuların geri pası sonrası, Antalyaspor ceza sahası içinden endirekt serbest vuruş kazandı. Konuk ekip Antalyasporlu futbolcular fair-play ruhuna yakışır şekilde topu sportmence direkt auta attılar.
Taraftar alkışladı
Antalyasporlu oyuncuların topu dışarı atmasının ardından Denizlispor2un golcü oyuncusu Rodallega ile birlikte tribünler konuk ekibi alkışladı.