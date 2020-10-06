Transfer sezonunda pek çok kez karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Beşiktaş'ın Nazım Sangare, Murat Sağlam ve Mert Yılmaz üçgeninde geçen hikayesi büyük dikkat çekiyor.

Nazım Sangare için Beşiktaş'ın önerdiği anlaşmadan geri adım atmasıyla birlikte transferde Fenerbahçe'yle anlaşıldığını açıklayan Antalyaspor'un, siyah-beyazlılara büyük bir çalım attığı ortaya çıktı.

Antalyaspor'un planı

Beşiktaş'ın Nazım Sangare ile yaptığı ve Antalyaspor'un da kabul ettiği teklifini düşürmesiyle birlikte Antalyasporlu kurmaylar, büyük bir stratejik hamle yaparak planını uygulamaya koydu.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün; Fenerbahçe ile 1 milyon 750 bin Euro bonservis, sonraki satıştan pay ve takasta kullanılacak bir oyuncu karşılığında Fenerbahçe ile anlaşıldığını açıklamasının ardından futbol kamuoyu, sarı-lacivertlilerden Antalyaspor'a gidecek oyuncuya odaklandı.

Algı yapıldı

Nazım Sangare transferi için Fenerbahçe'nin de devreye girmesinin ardından Beşiktaş, sarı-lacivertlilerden gelen teklifin aynısını kendilerinin de yapacağını iletmesiyle birlikte Antalyaspor cephesi, takastan bir de futbolcunun geleceğini belirterek, Murat Sağlam ismi ortaya atıldı. Sağ bek bölgesinde forma giyen Murat Sağlam isminin gündeme gelmesiyle birlikte kırmızı-beyazlılar, Nazım Sangare'nin yerini doldurmak için genç oyuncuyu transferde ilk sıraya koyduğu algısını yaymayı başardı.

Mert Yılmaz'ı kaptı

Murat Sağlam ismini elinde koz olarak tutan Akdeniz ekibi, aynı mevkide görev alan Mert Yılmaz transferinde elini güçlendirirken, bir yandan da Beşiktaş'ı oyalamayı başardı. Kırmızı-Beyazlıların Murat Sağlam ile ilgilendiğini düşünen Beşiktaş, Mert Yılmaz için işi ağırdan alırken, genç oyuncu da daha düşük ücret teklif eden Kırmızı-Beyazlıların yolunu tuttu. Antalya ekibi, Mert Yılmaz'ın imzasından sonra Murat Sağlam'dan da tamamen vazgeçerek, transfer çalışmalarını tamamladı. (Ajansspor)