Antalyaspor’dan Beşiktaş rotasyonu

Antalyaspor’da akıllar tamamen Beşiktaş maçında...

Kırmızı-beyazlıların, sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Alassane Ndao ve Fredy’nin yanı sıra Karagümrük maçında hafif sakatlığı bulunan ve mücadelenin son dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kalan Sam Larsson’un Beşiktaş maçı öncesi riske edilmesi beklenmiyor.