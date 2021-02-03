Antalyaspor'dan Alper Ulusoy açıklaması! "Türkiye'de maç yönetmesin"
Antalyaspor kulübü, Beşiktaş ile oynanan maçın ardından mücadelenin hakemi Alper Ulusoy hakkında sert bir açıklama yayımladı. Kulübün sosyla medya hesabından yapılan açıklamada Alper Ulusoy'un bir daha Süper Lig'de görev almaması için çağrıda bulunuldu
Antalyaspor'dan maç sonu açıklaması: "Bu akşam Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır. Hafızalarımızdan silinmeyecek olan ise hakem Alper Ulusoy olacak."