Antalyaspor'dan maç sonu açıklaması: "Bu akşam Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır. Hafızalarımızdan silinmeyecek olan ise hakem Alper Ulusoy olacak."