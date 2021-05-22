ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Yönetim Kurulu, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin imzasıyla yönetim kurulu adına yapılan açıklamada TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu'na yanıt verildi. 'Mazereti kabahatinden beter' başlıklı açıklamada, "2020-2021 sezonunun son resmi müsabakası olan Ziraat Türkiye Kupası finalini oynamış bir kulüp olmanın gururunu yaşarken karşılaşma sonrası Başkanımız Mustafa Yılmaz, rakibimizi kutlamış, gerekli centilmenlik örneğini göstermiştir. Ancak; Başkanımız Yılmaz'ın maç sırası ve sonrasında 'seyirci sayısındaki adaletsizliğe' gösterdiği tepki öyle zannediyoruz ki hedefine ulaştı. Önce TFF Disiplin Kurulu'na sevk edilen başkanımız, şimdi de eski kulüp başkanlarımızdan ve bugünün TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu tarafından eleştiriliyor. Öncelikle Sayın Akıncıoğlu'nun kayınpederi de olan Kurucu Başkanımız Atilla Vehbi Konuk'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Sayın Akıncıoğlu, bugün yaptığı açıklamada özetle; TFF'nin sadece oyunu organize ettiğini, biletsiz seyirci girişinin kolluk kuvvetleri sorumluluğunda olduğunu belirtmiş ve tarafsız olduğunu söylemiştir" denildi.

'TÜM KAPILARDA NEDEN TFF GÖREVLİLERİ VARDI?'

Çeşitli sorular da yöneltilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Şimdi soruyoruz; TFF Statüsü'nün Genel Hükümleri içeren 2'nci maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde yer alan, 'Türkiye'deki her türlü futbol faaliyetini teşkilatlandırmak, düzenlemek ve denetlemek' ifadesini hiç okumadınız mı, bilginiz mi yok? 'Seyircilerin Müsabakalara Girişi'ni içeren 16'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan 'Seyirciler, elektronik bilet, TFF'ye bildirilmiş olan basılı bilet veya kombine biletle müsabakalara girerler' ve 2'nci fıkrasında yer alan 'Bunların dışında bir belge ile müsabakalara seyirci alınmaz' ifadeleri sizin açıklamanızla çelişki yaratmıyor mu? TFF Statüsünde 'Seyircilerin stada girişinden kolluk kuvvetleri sorumludur' gibi bir madde var mıdır, yok mudur? Geçtiğimiz hafta TFF 2. Lig'de, Sakaryaspor- Vanspor ve Kocaelispor- Hekimoğlu Trabzon play-off karşılaşmalarında, fazla seyirci alındığı için maçları başlatmayan ve seyircileri stadın dışına çıkartan temsilciler başka bir federasyona mı bağlıdır? Ev sahibi kulüpler lig maçlarında fazla seyirci aldığında TFF tarafından cezalandırılırken, TFF final organizasyonunda ev sahibi iken fazla seyirci alınması nedeniyle kendisine ceza verecek midir? Temsil ettiğiniz kurumun ne kadar tarafsız olduğunu tribündeki rakip takım taraftarlarının boynundaki TFF akreditasyon kartlarından anlayabilir miyiz? Madem ki girişlerden kolluk kuvvetleri sorumlu, tüm kapılarda neden TFF görevlileri vardı? Sayın Akıncıoğlu; Başkanlığını yaptığınız, kurucusunun damadı olduğunuz kulübün başkanı ve yöneticileri haklarını aramaya çalışırken, Başkanımız Mustafa Yılmaz dışarıda kalan 300 taraftarımızın stada alınması için mücadele ederken neden kılınızı bile kıpırdatmadınız? TFF'nin başka yöneticileri 'Mensup olduğum kulübü en iyi şekilde temsil etmek için buradayım' derken ve rakiplerinin lehine penaltı verildiği için istifa eden TFF yöneticileri varken sizin bu kadar tarafsız olmanızı koltuk aşkının Antalyaspor aşkına ağır basmasına bağlayabilir miyiz? Başkanlığınız döneminde taraftarı öteleyip takımı şehrin kilometrelerce dışına taşıdığınızı unutmadık. Görüyoruz ki o günkü tavrınız bugün de değişmemiş. Unutmayın. Futbol taraftarla güzeldir, hatta taraftarsız futbol olmaz."

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