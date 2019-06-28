ANTALYA, (DHA) - CIP Travel Antalyaspor U15 erkek hentbol takımının 5 sporcusu Türkiye U15 Hentbol Milli Takımı'na davet edildi.

Ankara THF Spor Kompleksi'nde 3 etap halinde gerçekleştirilecek olan kamp çalışmalarına CIP Travel Antalyaspor U15 erkek hentbol takımından Yusuf Enes Tunç, Veli Kanlıada, Mustafa Alper Bakır, Denizcan Timur ve Murat Kaan Şimşek çağrıldı. Yusuf Enes Tunç, Veli Kanlıada ve Mustafa Alper Bakır 1-6 Temmuz tarihleri arasındaki birinci etap, Denizcan Timur ve Murat Kaan Şimşek ise 19-24 Temmuz tarihleri arasındaki üçüncü etap kampına katılacak.

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