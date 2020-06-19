Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında aynı şehrin iki Süper Lig takımı Antalyaspor ile Alanyaspor, dün akşam Bahçeşehir Okulları Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Antalyaspor, ikinci maçta da rakibine 4-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Alanyaspor’u finale götüren gollerin üçünü Papis Cisse, birini Ceyhun Gülselam attı. Duran toplardan gelen gollerle skor dezavantajına düşen Antalyaspor’da finale çıkamamanın üzüntüsü yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılar, pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına ise ara vermeden başladı.

Antalyaspor, Türkiye Kupası’nda 1999-2000 sezonunda finale çıkma başarısını göstermiş ve Galatasaray’a 5-3 yenilmişti. Bu sezonki Türkiye Kupası finalinde ise Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşacak.

İHA