2017-2018 sezonunda Antalyaspor’un Samir Nasri ve William Vainqueur ile birlikte transfer ettiği, transfer dönemine damga vuran isimlerden Fransız yıldız Jeremy Menez, Akdeniz ekibinde vasatı aşamamıştı. Menez, Antalyaspor formasıyla Süper Lig ’de sadece 2 maçta ilk 11 oynayabilmişti. Menez, Türkiye Kupası da dahil oynadığı 9 karşılaşmada, 307 dakika sahada kalırken, Antalyaspor’a gol ya da asist katkısında bulunamamıştı.

Kısa süren Antalya macerasının ardından Club America ve Paris FC formaları giyen Fransız futbolcunun yeni takımı belli oldu. Serie B ekibi Reggina, 33 yaşındaki Jeremy Menez'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Transfer ile ilgili konuşan Başkan Pasquale Foti, Menez'in Serie B için büyük bir armağan olduğunu dile getirdi.







