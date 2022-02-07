Antalyaspor’da devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen isimden 3’ü Beşiktaş karşısında ilk 11’de görev yaptı. Teknik sorumlu Nuri Şahin, yeni transferler Fernando, Alassane Ndao ve Luiz Adriano’yu ilk 11’de sahaya sürdü. Admir Mehmedi ise Beşiktaş maçının kadrosunda yer bulamadı. Kırmızı-Beyazlı ekibin yeni transferi Fernando, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile görüşmüş, ancak transferi son anda geçekleşmemişti. Brezilyalı orta saha, Antalyaspor formasıyla Beşiktaş’a rakip oldu. Fraport TAV Antalyaspor’un Beşiktaş karşılaşmasındaki 11’i şu şekilde: “Boffin -Bünyamin Balcı, Veysel Sarı,Naldo, Güray Vural, Poli, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan Sinik, Adriano.”

Adriano: İyi oyun oldu

Kırmızı-Beyazlılar’ın Palmeiras’tan kadrosuna kattığı Luiz Adriano, dün akşam Beşiktaş karşısına Antalyaspor’un 1 numaralı gol umudu olarak başladı. Ancak Brezilyalı forvet, skor üretme anlamında yetersiz kalınca teknik sorumlu Nuri Şahin, 68’de Oussam Eddine Ghacha’yı oyuna sürdü. Adriano, maçın ardından yaptığı açıklamada, “İyi oyun oldu. Takım sahada mücadele etti. Uzun zamandır oynamıyordum. Bu tip geri dönüşlerde adaptasyon zor oluyor. İlk yarıda zorlandığım birkaç an ve birkaç ufak detayı saymazsak iyi bir başlangıç oldu. Son bölümde çok baskı yedik. Kaliteli bir rakibe karşı böyle baskı olması da normal” dedi.





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