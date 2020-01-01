Antalyaspor'da yeni teknik adam Hikmet Karaman
Son dakika haberi: Süper Lig'de ilk yarının ardından teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor yeni teknik direktörünü buldu. Sezona İstikbal Mobilya Kayserispor ile başlayan Hikmet Karaman ikinci yarıda Antalyaspor'da görev alacak.
Son dakika haberi.. Süper Lig'de ilk yarının ardından teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Ömer Necati Albayrak'ın özel haberine göre sezona İstikbal Mobilya Kayserispor ile başlayan Hikmet Karaman ikinci yarıda Antalyaspor'da görev alacak.
Daha önce çalışmıştı
Hikmet Karaman 2007-08 sezonunda da Antalyaspor'da görev almıştı. Deneyimli teknik adam o zaman TFF 1.Lig'de mücadele eden Antalyaspor ile 9 maça çıkmıştı. Hikmet Karaman 2017-18 sezonunda da Alanyaspor takımında görev almıştı.
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