Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda kırmızı beyazlılar, taktik antrenmanlarının yanı sıra kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışmalarına ağırlık verdi. Yüksek tempoda gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Fraport TAV Antalyaspor, bu akşam katılacağı özel turnuva için İstanbul'a gidecek. 31 Ağustos'ta başlayacak The Land Of Legends Cup'ta Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor yer alacak. Kırmızı beyazlılar ilk maçında Ülker Stadyumu'nda 31 Ağustos'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Turnuvanın üçüncülük maçı 4 Eylül, finali de 5 Eylül'de oynanacak.

Kırmızı beyazlıların İstanbul'da katılacağı turnuvada A Milli takıma çağrılan Nazım Sangare, ümit milli takım aday kadroda yer alan Doğukan Sinik ile Bünyamin Balcı, Rusya milli takımında davet edilen Fedor Kudryashov ile sakatlıkları devam eden Serdar Gürler, Podolski, Bahadır Öztürk ile Drole forma giymeyecek.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)



