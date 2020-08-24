Antalyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde, 19 yaş altı takımıyla dün antrenman maçında karşılaşan kırmızı-beyazlılar, haftaya yaptığı yenileme çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmana, kulübün yeni transferlerinden Nuri Şahin de katıldı. Tedavi süreçleri devam eden Lukas Podolski ile Bahadır Öztürk ve yeni transfer Serdar Gürler, takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmandan sonra 2 gün izin verilen futbolcular, 27 Ağustos Perşembe günü yeniden bir araya gelecek.







