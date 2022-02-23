Süper Lig’de son 2 haftada oynadığı maçları kazanarak hanesine 6 puan yazdıran Antalyaspor, ligin 27’nci haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Farkını ortaya koydu

Antalyaspor’un Ocak ayı transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins, performansıyla takdir toplarken, Nuri Şahin’in futbol sorumlusu olmasıyla boşalan bölgeyi doldurarak takımın yeni maestrosu oldu. Kırmızı-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fernando, ligde ilk kez Rizespor ile oynanan mücadelenin 76’ncı dakikasında Fredy’nin yerine yeşil zemine adım attı. Fernando, futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından daha sonra oynanan 4 lig maçında ise 90’ar dakika sahada tutuldu. Ligde golsüz sona eren Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında başarılı performans ortaya koyan Fernando, etkili oyununu 3-0 kazanılan Karagümrük ve 2-1 kazanılan Yeni Malatyaspor maçlarında da sergiledi. Başarılı oyuncu Karagümrük maçını 1 gol ve 1 asistle tamamlarken, Malatyaspor maçında ise 1 gole imza attı. Brezilyalı, 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.