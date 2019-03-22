Antalyaspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürdü

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile 5 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’e verilen milli maç arasında çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde taktiksel antrenmanlara ağırlık verdi.

Futbolcular, daha sonra yarı sahada çit kale maç oynadı. Çift kale maçı kazanan mavi takım, galibiyet pozundan sonra Zeki Yıldırım eğitmenliğinde yoga yaptı.

Öte yandan, Kepez ilçesindeki Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nun down sendromlu öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenleri ile kırmızı-beyazlı takımı ziyaret etti.

Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yardımcıları, sahada özel konuklarıyla top oynadı. Bazı çocuklar, masör ve malzemecilerin görevlerine özendi.

Teknik heyet ve futbolcular, özel konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA