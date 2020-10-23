Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK karşısında 5 hafta sonunda en fazla şut çektiği mücadeleyi oynadı. Kırmızı beyazlılar, bu maçta 13 şut çekme başarısı elde etti.

Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı 5 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayarak 5'inci haftayı 4'üncü sırada tamamladı. Antalyaspor oynadığı 5 maçta rakiplerine 5 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Antalyaspor, Gaziantep FK maçında ligde oynadığı önceki 4 karşılaşmaya oranla en fazla şut çektiği maçı oynadı.

EN AZ ŞUT MALATYA'DA

Antalyaspor, ligde daha önce oynadığı Gençlerbirliği maçında 9 şut çekerken, 5'i kaleyi buldu. Beşiktaş maçında ise 8 şut denemesi yapan kırmızı beyazlılar, 4'ünde çerçeveyi bulabildi. Antalyaspor, Denizlispor ile iç sahada oynadığı maçta 10 şut denemesinde 5'inde kaleyi buldu. Ligin 4'üncü haftasında depaslmanda oynadığı BTC Türk Yeni Malatya maçında ise en az kaleyi bulduğu maçı tamamladı. Kırmızı beyazlılar bu maçta 7 kez şut çekerken, sadece 1 kez kaleyi bulabildi.

13 ŞUT 1 GOL

Antalyaspor, ligde en son oynadığı Gaziantep FK maçında, toplam 13 şut çekme başarısı yakaladı. Bu şutlardan 10'u isabetsiz, 3'ü kaleyi bulurken, sadece birinde gol atma başarısı elde etti.

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