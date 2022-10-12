Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta sadece 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak hanesine 1 puan yazdıran Antalyaspor, ligin 10’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip bir diğer Antalya temsilcisi Alanyaspor’u yenerek kötü gidişata son vermek istiyor. Antalyaspor’un yaptığı son antrenmana sakatlığını atlatan Hakan Özmert de katıldı. Antalyaspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

ANTALYASPOR: NDAO 5 AY YOK

Antalyaspor’da, sezon başında Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Alassane Ndao şoku yaşanıyor. Ligin 9’uncu haftasında Antalya’da oynanan Konyaspor maçının 9’uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve stadyumu koltuk değnekleriyle terk eden 25 yaşındaki kanat oyuncusunun çekilen MR’ında, fibula kemiğinde parçalı kırık olduğu belirlendi. Akdeniz ekibi yaptığı resmi açıklamayla Ndao’nun sahalardan en az 5 ay uzak kalacağını duyurdu.

3 CEZALI, 2 SAKAT

Kırmızı beyazlılarda Alanyaspor maçı öncesi 5 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı dolayısıyla oynayamayacak Alassane Ndao ve kaleci Boffin dışında 8’inci haftada deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima’nın yanı sora Konyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Güray Vural da takımı yalnız bırakacak.

Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor cuma günü saat 20.00’de ligin 10’uncu hafta maçında karşı karşıya gelecek. (DHA)