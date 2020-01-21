Ligde 11 maçtır kazanamayan ve küme düşme hattında yer alan Antalyaspor bombaları bir bir patlatıyor. Fedor Kudryashov ve Veysel Sarı transferleri ile savunmasını güçlendiren Akdeniz ekibi, forvet hattına da Sinan Gümüş takviyesini yaptı.

Kırmızı-Beyazlılar, ülkemizde daha önce Galatasaray forması giyen ve son olarak İtalyan temsilcisi Genoa’da görev yapan 26 yaşındaki oyuncuyu 6 aylığına kiraladı. Gurbetçi oyuncu, Antalya formasını da giydi. Kırmızı-Beyazlılar’da gözler şimdi Lukas Podolski transferine çevrildi.