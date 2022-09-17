Süper Lig 'in 7. hafta mücadelesinde Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Maç 3-0'lık Adana Demirspor galibiyeti ile sona ererken, mücadeleye kırmızı kartlar damgasını vurdu.

3 kırmızı kart çıktı

Karşılaşma hrnüz 1. dakikada sürpriz bir gol ile başlarken, 8. dakikada Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu, Emre Akbaba'ya sert müdahalesi sonrasında 8. dakikada direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk olarak sarı kart gösteren maçın hakemi Ali Palabıyık, VAR tavsiyesi ile pozisyonu izledi ve kararını değiştirerek kırmızı kart gösterdi.

Dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise Adana Demirspor'un tecrübeli stoperi Rakitskyii, hızlı gelişen Antalyaspor atağında Wright'a kayarak müdahalede bulunmasının ardından bariz gol şansını engellediği gerekçesi ile direkt kırmızı kart gördü.

Shoya Nakajima girer girmez kırmızı kart gördü

Maçın en dikkat çeken anları ise Antalyaspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Japon futbolcu hoya Nakajima'nın oyuna girmesinin ardından yaşandı. 59. dakikada oyuna giren Nakajima, girer girmez Svensson'a kayarak yaptığı müdahale sonrası ilk olarak sarı kart gördü. Maçın hakemi pozisyonu VAR'da inceledikten sonra 61. dakikada Japon oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.







