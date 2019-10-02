Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'un altyapısında yetişen 24 yaşındaki Bahadır Öztürk, bu sezon teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kendisine tanıdığı şansı iyi değerlendirerek, performansıyla göz doldurdu.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un savunmasında görev yapan Bahadır Öztürk, 6 maçta da 90 dakika forma giyme başarısı gösterdi. Kırmızı beyazlı takımın alt yapısında yetişen Bahadır Öztürk, performansıyla teknik direktör Bülent Korkmaz'ın vazgeçmediği isimler arasında yer aldı. Geçen sezon 11 lig maçında 817 dakika görev alan Bahadır Öztürk, bu sezon 6 maçta toplam 540 dakika oyunda kalıp, bir de asist yaparak, kadrodaki yerini güçlendirdi.

Profesyonel futbol kariyerinin en iyi sezonuna başlangıç yapan Bahadır Öztürk, performansıyla Antalyaspor'un yıldız adayı futbolcuları arasında yer alıyor.

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