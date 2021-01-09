Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'un, Brezilyalı başarılı orta saha oyuncusu Amilton, son haftalarda ortaya koyduğu performansla takımının kazandığı puanlarda etkin rol oynadı. Tecrübeli oyuncu Amilton, bu sezon takımına 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek puanını 21'e yükselterek haftayı 11'inci sırada tamamladı. Kırmızı beyazlılara, galibiyet sevincinin yanı sıra 31 yaşındaki Amilton'un performansı takdir topladı.

52 KEZ TOPLA BULUŞTU

Akdeniz ekibinin tecrübeli oyuncusu Fatih Karagümrük maçında 89 dakika sahada kalırken, Enzo Roco'nun sert müdahalesinin ardından sakatlanarak bir süre sonra oyundan çıktı. Amilton, sahada kaldığı süre içerisinde 52 kez topla buluşurken, 23 pas attı. 23 ikili mücadeleye giren Brezilyalı oyuncu 14'ünü kazanırken, maçta 1 golün hazırlayıcısı oldu.

4 ASİSTLE TAKIMDA ZİRVEDE

Amilton, bu sezon Fraport TAV Antalyaspor ile 14 maçta forma giydi. Başarılı oyuncu takımına 1 gol ve 4 asistlik performansla katkı verdi. 31 yaşındaki oyuncu 4 asistle de takımının en fazla asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor. Tecrübeli oyuncu Gençlerbirliği, Gaziantep FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük maçlarında asist yaptı. Amilton, 5-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçında ise kırmızı kart görerek 2 hafta, Atakaş Hatayspor maçında da sarı kart cezasından dolayı 1 maçta olmak üzere toplam 3 maçta takımını yalnız bıraktı.

OYNADIĞI MAÇLARDA TAKIM 20 PUAN TOPLADI

Amilton'un bu sezon forma giydiği maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, toplamda 20 puan kazandı. Brezilyalı oyuncunun sahada ter döktüğü maçlarda Antalyaspor, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Amilton'un oynamadığı 3 maçta ise Akdeniz ekibi 2 yenilgi ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

14 MAÇ 1149 DAKİKA SAHADA KALDI

Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı sol kanat oyuncusu, bu sezon 14 Süper Lig maçında takımı adına sahada yer aldı. Amilton, 14 maçta 1149 dakika sahada kaldı. Brezilyalı oyuncu, bu sezon 1 Türkiye Kupası maçında da 22 dakika sahada kalma başarısı gösterdi.

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