Fernando Lucas Martins ve Haji Wright transferlerini nakit para bulunamadığı için bitiremeyen Antalyaspor'a bir darbe de Andrea Poli'den geldi.

Poli kulübe ihtarname çekti

Sezon başında Bologna'dan transfer edilen ve ilk devrede gösterdiği performansla takımı sırtlayan isim olan Andrea Poli'nin alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi.

110 bin Euro alacağı var

110 bin Euro alacağı bulunan İtalyan futbolcunun maaşı ödenmemesi halinde sözleşmesini fesih edecek ve 110 bin Euro'nun yanı sıra kalan iki yıllık sözleşmesinde yer alan maaşının tamamını almaya hak kazanacak.

Son 3 hafta kadroya alınmadı

Bu sezon Antalyaspor’da ligde 28 maçta süre alan İtalyan futbolcu, 2 kez arkadaşlarına asist yaptı. Türkiye Kupası'nda 3, Süper Kupa’da da 1 kez sahaya çıkan 32 yaşındaki yıldız, skor katkısı yapamadı. Başarılı futbolcu, sezonun son 3 haftasında ise kadroya alınmadı. (Ajansspor)