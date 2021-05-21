Antalyaspor’da Podolski gidiyor

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetiminin katıldığı toplantıda, teknik direktör Ersun Yanal koordinesinde gelecek sezon planlaması yapıldı. Takımda, 31 Mayıs’ta sözleşmesi sona eren 7 futbolcu bulunuyor. Antalyaspor’da Amilton, sözleşmesindeki opsiyon maddesiyle 1 yıl daha görev yapacak. Veysel Sarı, Kudryashov, Hakan Özmert, Eren Albayrak ile yeni sezonda devam edilip edilmeyeceği, teknik direktör Ersun Yanal’ın kararı doğrultusunda netleştirilecek.



