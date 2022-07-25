Kariyerinde Feyenoord, Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi devlerin formasını giyen Nuri Şahin futbolcu olarak başladığı geçen sezonun ortasında bir anda Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasıyla Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak teknik direktörlüğe soyunan Nuri Şahin takımının performansı sonrasında dikkat çekmeyi başarmıştı.

Çok iyi bir futbolculuk kariyerine sahip olan ve üst düzey takımlarda görev yapan genç hoca oralarda gördüklerini ve tecrübelerini de kullanmaya başladı.

Bugün Kırmızı-Beyazlılar'da teknik heyete uyku koçu Nick Littlehales katıldı. İngiliz Uyku Koçu ilk eğitimini de bugün verdi.

Littlehales, takımın kamp yaptığı otelde gerçekleştirdiği eğitimde sporcuların uyku saatleri ve süresi hakkında bilgilendirme yaparken uykuda doğru dinlenmeyi sağlayacak yatış biçimlerini de anlattı.

İngiliz uyku koçu, futbolcuları gözlemlemek için antrenmanı da izledi ve daha sonra düşüncelerini Nuri Şahin ile paylaştı.

Nick Littlehales, futbolculara ikinci uyku eğitimini yarın sabah yapacak.