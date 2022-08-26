Antalyaspor'da geçtiğimiz sezon Ersun Yanal'ın ardından teknik adamlık koltuğuna oturan, ancak diploması olmadığı için futbolcu statüsünü sürdüren Nuri Şahin, antrenör lisansını almayı başardı.

İlk kez antrenör olarak sahaya çıkacak

Sezonun ilk 3 haftasında oynanan Galatasaray , Ümraniyespor ve Trabzonspor karşılaşmalarında idareci sıfatıyla yedek kulübesinde yer alan Şahin, bugün oynanacak Gaziantep FK maçında ilk kez antrenör olarak sahaya çıkacak.

Pro Lisans için 3 yıl daha bekleyecek

Şahin’in A lisans sahibi olduğunu kulüp yetkilileri de onaylarken, genç çalıştırıcının Pro Lisansı ise yaklaşık 3 yıl sonra elde edeceği öğrenildi.

Kırmadığı rekor kalmadı

Öte yandan Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, geçen sezon ligi 7’nci sırada tamamlarken Süper Lig ’de kulüp tarihinde puan, gol, yenilmezlik, bir devrede en yüksek puanı toplama, sahasında yenilmezlik serisi rekoru kırmayı başarmıştı.

Geçen sezon rakip kaleye 54 gol atarak tamamlayan Antalyaspor, 53 olan rekorunu geçerken, yenilmezlik serisini de 13 maçtan 16 maça yükselterek, yeni bir rekora imza atmıştı.

(Ajansspor)