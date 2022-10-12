Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde geçen sezon elde ettiği başarılarla, kulüp tarihinde 5 rekor kırıp, 1 rekoru da egale etmişti. Kırmızı-Beyazlılar Şahin yönetiminde en fazla puan topladığı sezonunu yaşadı. Daha önce en fazla 58 puan kazanan bunu 59'a yükseltti.

Sezonu rakip kaleye 54 gol atarak tamamlayan Antalyaspor, 53 olan rekorunu yeniledi. Kırmızı-Beyazlılar yenilmezlik serisini de 13 maçtan 16 maça yükselterek, yeni bir rekora imza attı. Kulüp tarihinde daha önce 9 maç olan sahasındaki yenilmezlik rekorunu 14 maça yükselten Antalya, 8 maçlık deplasman yenilmezlik rekorunu da egale etti.

Bu sezona büyük umutlarla girip Fernando ve Wrigt gibi birbirinden önemli yıldızları devlerin istemesine karşın takımda tutmayı başaran, flaş takviyelerle gücüne güç katan Akdeniz ekibinin hedefi en azından ligde ilk 5'te yer almaktı.

8 maçta 2 galibiyet

Ancak Nuri Şahin girdiği türbülanstan bir türlü çıkamadı. Geride kalan 8 haftada sadece 2 maç kazanabilen, son 5 maçının 4'ünü kaybedip 1 puan çıkarabilen Antalyaspor bu hafta derbide Alanyaspor 'la kozlarını paylaşacak. Nuri Şahin'in stres altında olduğu ifade ediliyor.







