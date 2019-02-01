Antalyaspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ile başladı. Gruplar halinde forma kapma oyunu oynayan kırmızı-beyazlıların bir hayli neşeli oldukları görüldü. Daha sonra 5’e 2 pas çalışması yapan Antalyaspor, antrenmanı çift sahada taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.

Sakatlığı bulunan Celutska ve antrenman eksiği bulunan Tarık Çamdal takımdan ayrı koşu yaptı.

İHA