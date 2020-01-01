Antalyaspor'da Nazım Sangare damgası

Süper Lig'in ilk yarısını istediği gibi bitiremeyen Antalyaspor takımında tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan tek isim Nazım Sangare oldu. Sezon içinde Bülent Korkmaz ile yollarını ayırıp yerine Stjepan Tomas'ı getiren Akdeniz ekibi, devre arası itibariyle Tomas ile de yollarını ayırdı. İşte Antalyaspor'un ilk yarı karnesi

01 Ocak 2020, Çarşamba 16:05
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Antalyaspor'da Nazım Sangare damgası

Süper Lig’de sezona iyi bir başlangıç yaparak 7 haftada 11 puan topladıktan sonra düşüşe geçen Antalyaspor, teknik direktör değişikliğine rağmen toparlanamayarak ilk yarıyı düşme potasında tamamladı. Süper Lig’in ilk 7 haftasında Göztepe ve Fenerbahçe’yi deplasmanda, BtcTurk Yeni Malatyaspor’u ise sahasında mağlup eden, İttifak Holding Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarından birer puan çıkaran Antalyaspor, 11 puan toplama başarısı gösterdi. Ligin 8. haftasında Gençlerbirliği’ne sahasında 6-0 yenilerek düşüşe geçen Akdeniz ekibinde, 11. haftadaki Çaykur Rizespor mağlubiyetinden sonra teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

 Takımın başına geçen Medipol Başakşehir’in yardımcı antrenörü Stjepan Tomas’da kötü gidişatı durduramadı ve Hırvat çalıştırıcının görevine ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte son verildi. Tomas yönetimindeki Antalyaspor, Gaziantep FK’yle 1-1, Aytemiz Alanyaspor’la 0-0 ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak toplam 3 puan elde edebildi. Bu süreçte Medipol Başakşehir’e 2-0, Trabzonspor’a 3-1 ve Galatasaray’a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, ilk yarıyı 14 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşme potasında yer aldı.

Gol yükünü 10 oyuncu sırtlıyor

Antalyaspor, 17 haftalık periyotta 15 gol atarken, kalesinde 33 gol gördü. Başkent ekibinin kaydettiği 15 golde 10 futbolcunun imzası bulunuyor. Takımda en golcü futbolcu, 3 golle 32 yaşındaki Serdar Özkan olurken, onu 2’şer golle Paul Mukairu, Gustavo Leschuk ve Ufuk Akyol takip etti.

En fazla süre alanlar

 Antalya ekibinde ilk yarı en fazla süre alan futbolcu, Nazım Sangare oldu. Tüm maçlarda forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, toplam 1530 dakika sahada kaldı. Antalyaspor’da 4. sezonunu geçiren Çek stoper Ondrej Celustka, ilk yarıda 1336 dakika forma giyerken, en fazla süre alan oyuncular içerisinde Ufuk Akyol (1306 dakika), Diego Angelo (1260 dakika), Charles (1036 dakika), Aatif Chahechouhe (1022 dakika) ve Hakan Özmert (988 dakika) ön palana çıktı.

Sadece 1 kırmızı kart çıktı

Antalyaspor, 17 haftalık bölümü 1 kırmızı ve 42 sarı kartla tamamladı. Antalya ekibi, Gençlerbirliği önünde Bahadır Öztürk’ün kırmızı kart görmesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı. Kırmızı-beyazlılarda ilk devre en çok sarı kartı Hakan Özmert (7) görürken, onu Charles (4) ve Ufuk Akyol (4) takip etti.

Futbolcuların ilk yarı raporu

Antalyaspor’da futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:

Futbolcu           Maç sayısı  Süre  Sarı kart  Kırmızı kart  Gol

Nazım Sangare        17      1530  3      -       1

Ondrej Celustka       15      1336  2      -       1

Ufuk Akyol          16      1306  4      -       2

Diego Angelo         14      1260  1      -       1

Charles Basilio Da Silva   12      1036  4      -       -

Aatif Chahechouhe      16      1022  -      -       1

Hakan Özmert         14      988  7      -       1

Gustavo Blanco Leschuk    13      937  3      -       2

Paul Mukairu         16      917  2             2

Bahadır Öztük        11      893  2      1       -

Amilton Minervino Da Silva  12      835  2      -       -

Ruud Boffin         9      810  2      -       -

Serdar Özkan         12      730  3      -       3

Ferhat Kaplan        8      720  3      -       -

Eren Albayrak        9      667  1      -       -

Doğukan Sinik        11      620  2      -       -

Luis Grando (Chico)     8      445  -      -       1

Tarık Çamdal         4      276  1      -       -

Alfredo Riberio (Fredy)   9      190  -      -       -

Gelson Dala         6      166  -      -       -

Salih Dursun         3      70   -      -       -

Harun Alpsoy         1      9   -      -       -

Yekta Kurtuluş        1      0   -      -       -

Bünyamin Balcı        0      0   -      -       -

Cenk Şen           0      0   -      -       -


ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ

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