Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR, yönetimi 2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda ikinci yarı karşılaşmaları için kombine bilet fiyatlarında düzenleme yaptı. Kombinelerin yeni fiyatlarıyla 105 liradan satışına başladı.

Kırmızı beyazlılar ligin ikinci yarısında geçerli olacak kombine fiyatlarında düzenleme yaptı. Antalyaspor'un medya hesabından yapılan açıklamada, yeni fiyatlarıyla ligin ikinci yarısında geçerli olacak kombinelerin satışa sunulduğu belirtildi. Kombine bilet fiyatları aşağıdaki gibi oldu:

"VIP: 1.400 TL, Batı Üst A-B-C-D-E-F Blok: 245 TL, Batı Alt A-B-F-G Blok: 280 TL, Batı Alt C-D-E Blok: 420 TL, Doğu Üst A-B-F-G Blok: 140 TL, Doğu Üst C-D-E Blok: 210 TL, Doğu Alt A-B-F-G Blok: 140 TL, Doğu Alt C-D-E Blok: 210 TL, Kuzey Üst Tribün: 105 TL, Kuzey Alt Tribün: 105 TL, Güney Üst Tribün: 105 TL,

Güney Alt Tribün: 105 TL:"

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