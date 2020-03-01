Akdeniz ekibinde forvet Adis Jahovic, iki haftadır elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle maskeyle mücadele ediyor.

Fenerbahçe karşısında da yine özel maskeyle sahaya çıkan ve henüz sakatlığı iyileşmeyen oyuncu, buna rağmen müthiş bir istatistiğe imza attı.

Boşnak futbolcu, tam 20 kez rakipleriyle ikili mücadeleye girdi, bunların 8’inden galip ayrıldı. Jahovic maç sonunda ise, “Son dakikada yenilen bir gol var. Verilen uzatmadan daha fazla oynandı maç ama geriye düşmemize rağmen çok iyi savaştık. Daha çok çalışacağız” dedi.