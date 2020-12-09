Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'da Adis Jahovic, ligde 12 maç sonra MKE Ankaragücü ile oynanan maçta golle tanıştı. Kırmızı beyazlıların golcü oyuncusu en son golünü de geçen sezon başkent ekibi MKE Ankaragücü'ne karşı kaydetmişti.

Fraport TAV Antalyaspor'a geçen sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Adis Jahovic, ligin 11'inci haftasında sahasında oynadığı MKE Ankaragücü maçında ağları sarsarak şeytanın bacağını 750 dakika sonra kırdı. 33 yaşındaki Makedon oyuncu Jahovic, 45+4'üncü dakika da MKE Ankaragücü maçında attığı golle 12 hafta sonra golle tanıştı. Akdeniz ekibi Antalyaspor'un başarılı oyuncusu en son golünü geçtiğimiz sezonun 33'üncü haftasında deplasmanda yine 90+3'üncü dakika da MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kaydetmişti.

Ligde bu sezon 9 kez Fraport TAV Antalyaspor formasını giyen Adis Jahovic, 2 maçı kırmızı kart cezasından dolayı kaçırdı. Makedon oyuncu, 9 maçta 609 sahada kalırken sadece 1 gol atma başarısı elde etti.

FOTOĞRAFLI