Antalyaspor’da Jahovic mucizesi

Antalyaspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Adis Jahovic, yaşadığı ciddi sakatlığa rağmen beklenenden kısa sürede sahalara dönerek Kasımpaşa maçında da gollerine devam etti.

20 Şubat 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Antalyaspor’da Jahovic mucizesi

Fraport TAV Antalyaspor’da sol elmacık kemiğindeki 2 kırıktan dolayı ameliyat olan ve kafatasındaki 2 çatlak nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Adis Jahovic, 2 haftalık aranın ardından Kasımpaşa karşılaşmasında yüzünde özel maskeyle oynayarak gollerine devam etti.

Elmacık kemiğindeki kırıkların oynamasına engel olmayacağı belirtilen golcü futbolcu, kafatasındaki çatlak nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kaldı. Özel maske hazırlanan golcü futbolcu, antrenmanlardaki alışma sürecinin ardından doktorlarının da onayıyla Kasımpaşa maçında sahaya çıktı.

Kırmızı-Beyazlı formayla ligde ilk golünü sakatlık yaşadığı Denizlispor maçında atan Jahovic, sakatlık dönemi sonrası özel maskeyle çıktığı ilk karşılaşmada da attığı golle galibiyette rol oynadı.  

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