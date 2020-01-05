Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlığı

Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlığı

05 Ocak 2020, Pazar 15:31
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Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlığı

 

ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'da, devre arası kamp çalışmaları başladı.

Cumartesi akşamı Belek'teki Regnum Carya Otel'de toplanmaya başlayan Antalyaspor, kamptaki ilk antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi. Yeni teknik direktör Tamer Tuna, antrenman öncesi futbolcularla saha içinde toplantı yaptı. Antrenman, takım halinde yapılan düz koşu ile başladı. Daha sonra topla eğitsel çalışma gerçekleştiren kırmızı beyazlılar, antrenmanı açma- germe çalışması ile tamamladı. Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

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