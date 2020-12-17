Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig'de Demir Grup Sivasspor deplasmandan beraberlikle dönen Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'nci tur eleme maçında Beypiliç Boluspor'u yenerek turu geçmeyi istiyor.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Eleme Maçında Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda perşembe günü 15.00'da oynanacak maçı Cihan Aydemir yönetecek. Kırmızı beyazlılar maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar taktik çalıştı.
Kırmızı beyazlılar karşılaşmada galibiyeti hedefliyor. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşmada genç ve az forma şansı bulan futbolculara da şans verecek. Kırmızı beyazlılar kupada rakibini yenerek turu geçmeyi istiyor.
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