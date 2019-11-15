Bülent Korkmaz'ın istifanın ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor’un listesinde birçok isim var. İlk görüşmeyi Udinese’den ayrılan İgor Tudor’la yapan, Tamer Tuna ve Okan Buruk’un yardımcısı Stephan Tomas’la temas kuran Akdeniz ekibinin gönlünde yatan isim ise Tayfun Korkut.

FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre başkan Ali Şafak Öztürk, daha önce de takımın başına getirmek istediği genç teknik adamın bu kez boşta olmasından dolayı işi bitirmekte kararlı. Son olarak Almanya’da Stuttgart’ı çalıştıran Korkut, Türkiye’den aldığı birçok teklifi geri çevirmişti.

Yanıt bekleniyor

Antalyaspor Başkanı’nın takımın başına getirmeyi çok istediği Korkut’a uzun vadeli bir sözleşme ve altyapıyı da kapsayacak olan bir proje sunduğu öğrenildi. Listedeki diğer isimleri şu anda bekleten Kırmızı-Beyazlılar, Korkut’tan gelecek yanıta göre hareket edecek.