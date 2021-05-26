Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lİg'de 55 yıllık kulüp tarihinde bu sezon 13 maç yenilmezlik serisi elde eden, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yemeden 21 yıl aradan sonra finale adını yazdırma başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor, kupa finalisti olarak lig şampiyonu Beşiktaş ile Süper Kupa maçında yeniden karşılaşacak. Süper Kupa'da ilk defa mücadele edecek kırmızı beyazlılar, kupayı müzesine götürmeyi istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yemeden oynadığı 5 maçı da kazanarak finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor, kupayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan kırmızı beyazlılar, 21 yıl aradan sonra tarihinde ikinci defa mücadele ettiği kupa finalinde şampiyonluğa ulaşamadı. Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 21 yıl aradan sonra finale yükselme başarısı göstererek kırmızı beyazlı kulübün tarihine adını yazdıran teknik direktör Ersun Yanal, 3 kez çıktığı kupa finalinde üçüncü yenilgisini aldı. Tecrübeli teknik adam, Türkiye Kupası'nda en az üç kez final oynayan teknik direktörler arasında kupayı kaldıramayan ilk isim oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikincilik elde edilen final maçında kırmızı beyazlı kulübü, taraftarı yalnız bırakmadı. Gürsel Aksel Stadyumu tribünlerinde Fraport TAV Antalyaspor taraftarı 250 seyircisiyle takımını destekledi. Seyirci kısıtlaması nedeniyle maça alınmayan kırmızı beyazlı taraftarla polis arasında stat dışında zaman zaman arbede yaşandı. Tribündeki taraftarın yanı sıra stadyumda Antalya milletvekilleri, siyasiler, sanayici, turizmci iş insanları, bürokratlar da kırmızı beyazlı takımın yanında yer aldı.

Maçta, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere kırmızı beyazlı takımı destekleyen isimler arasında yer aldı. Karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor yöneticileri, tribünde Beşiktaş taraftarının çoğunlukta olmasına tepki gösterdi. Kırmızı beyazlı kulübün başkanı Mustafa Yılmaz, protokol tribününde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e tepkisi dile getirdi.

Süper Lig'deki 55 yıllık tarihinde 21 yıl aradan sonra ikinci defa Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı gösterip kupayı müzesine götüremeyen Fraport TAV Antalyaspor, TFF Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek. Lig şampiyonluğu ile Türkiye Kupası kazanan takımların eşleştiği Süper Kupa müsabakasında, her iki kupayı da kazanan Beşiktaş'ın rakibi Fraport TAV Antalyaspor oldu. Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile Süper Kupa için yeniden mücadele edecek. Fraport TAV Antalyaspor, maçta Beşiktaş'ı yenerek Türkiye Kupası rövanşını kazanmayı ve tarihinde ilk defa Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi hedefliyor. TFF tarafından organize edilen Süper Kupa müsabakasının tarihi ve yeri ilerleyen günlerde açıklanacak.

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