Spor Toto Süper Lig ’de son 5 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 9 puan yazdıran Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde çalışmalarına devam ederken sakatlıkları bulunan 2 oyuncu antrenmana katılmadı.

TRABZONSPOR’U YENEN TEK TAKIM

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde salı günü 20.30’da Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar bu sezon lig lideri Trabzonspor’u yenen tek takım konumunda. Akrepler rakibini yine mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Antalyaspor kupada daha önce Diyarbekirspor, Amed Sportif, Atakaş Hatayspor ve GZT Giresunspor’u saf dışı bıraktı.

KOZLAR ADRİANO VE FERNANDO MARTİNS

Fraport TAV Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin’in Trabzonspor maçında sahadaki kozları ise Brezilyalı Luiz Adriano ve Fernando Martins olacak. Sambacıların performansı yükselirken son haftalarda toplamda 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

DHA