55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve ligin 30'uncu haftasında bir başka Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 kaybederek bu serisi sona eren Fraport TAV Antalyaspor, rakibini Türkiye Kupası yarı final maçında eleyerek yara sarmak istiyor. Antalyaspor'da tek hedef tarihinde ikinci kez kupada final oynamak.

KUPADA 4'ÜNCÜ KEZ

İki takım Türkiye Kupası'nda 4'üncü kez birbirlerine rakip olacak. Toplamda daha önce 33 kez karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, tarihlerinde ilk kez 1989-1990 sezonunda 2'nci Lig'de rakip oldu ve mücadele 1-1 sona erdi. Fraport TAV Antalyaspor, 33 maçta rakibine karşı 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. İki takım 10'ar kez Süper Lig ve 2'nci Lig, 8 kez hazırlık maçı, 3 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 2 kez de 1'inci Lig maçında karşılaştı. İki takımın Türkiye Kupası'nda daha önce oynadıkları 3 maçın, biri penaltılardan olmak üzere, tamamını Aytemiz Alanyaspor kazandı.

EN FAZLA ALINAN SKOR 0-0 VE 1-0

Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan 33 maçta en çok alınan skorlar 0-0 ve 1-0'lık skorlar oldu. İki takım 6'şar kez 0-0 ve 1-0'lık sonuçlarla sahadan ayrıldı. Turuncu yeşilli takımla kırmızı beyazlıların maçlarında 4 kez 3-1 ve 3'er kez ise 2-1 ve 4-0'lık skorlar alındı. İki takım arasında 2'şer kez 1-1, 2-0, 2-2 ile 3-2'lik sonuçların yanı sıra 1'er kez de 3-0, 3-3 ve 5-1'lik sonuçlar sahaya yansıdı.

ANTALYASPOR 39, ALANYASPOR 45 GOL ATTI

Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan 33 maçta taraftarlar 84 gol izleme şansı yakaladı. Fraport TAV Antalyaspor rakip ağları 39 kez havalandırırken, Alanyaspor ise 41 golle karşılık verdi.

21 YIL SONRA FİNALE YÜKSELME AMACINDA

Kulübün 55 yıllık tarihinde yalnızca 1 kez Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başaran Fraport TAV Antalyaspor, yarı finalde karşılaşacağı bir başka Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek 21 yıl sonra yeniden final görmeyi hedefliyor. Kırmızı beyazlılar tarihinde ilk ve tek Türkiye Kupası finalini 1999-2000 sezonunda Galatasaray'a karşı oynamıştı. Antalyaspor normal süresi 2-2 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakibine 5-3 kaybetmişti. Antalyaspor, geçen sezon da yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşmış, ilk maçı 1-0, ikinci maçı da 4-0 kaybederek final şansını yitirmişti.

ANTALYASPOR'DA 2 SAKAT

Yarın saat 20.45'te Antalya Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi Fraport TAV Antalyaspor'da 2 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Kırmızı beyazlılarda Ufuk Akyol ile Doğukan Sinik sakatlıklarından dolayı takımdaki yerlerini alamayacak. Antalyaspor'da cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

MUHTEMEL 11: Boffin - Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar

SAKAT: Ufuk Akyol, Doğukan Sinik

CEZALI: Yok

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)