MENÜ

Antalyaspor'da Hakan Özmert boş kağıda imza attı

Antalyaspor, Hakan Özmert'in sözleşmesinin bir yıllığına uzatıldığını açıkladı. Akdeniz kulübünden yapılan açıklamada, "Bir kağıt, bir kalem ve bir imza ile kırmızı-beyaz kalplere dokunan kaptanımız Hakan Özmert, boş kağıda imza attı." ifadelerini kullandı.

04 Haziran 2021, Cuma 16:46 Son Güncelleme:
- A +
Antalyaspor'da Hakan Özmert boş kağıda imza attı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 36 yaşındaki kaptanı Hakan Özmert'le 1 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı. Akdeniz kulübü tecrübeli futbolcunun boş kağıda imza attığını duyurdu. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kağıt, bir kalem ve bir imza ile kırmızı-beyaz kalplere dokunan kaptanımız Hakan Özmert, boş kağıda imza attı."



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...