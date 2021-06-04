Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 36 yaşındaki kaptanı Hakan Özmert'le 1 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı. Akdeniz kulübü tecrübeli futbolcunun boş kağıda imza attığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kağıt, bir kalem ve bir imza ile kırmızı-beyaz kalplere dokunan kaptanımız Hakan Özmert, boş kağıda imza attı."







