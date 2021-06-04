Antalyaspor'da Hakan Özmert boş kağıda imza attı
Antalyaspor, Hakan Özmert'in sözleşmesinin bir yıllığına uzatıldığını açıkladı. Akdeniz kulübünden yapılan açıklamada, "Bir kağıt, bir kalem ve bir imza ile kırmızı-beyaz kalplere dokunan kaptanımız Hakan Özmert, boş kağıda imza attı." ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 36 yaşındaki kaptanı Hakan Özmert'le 1 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı. Akdeniz kulübü tecrübeli futbolcunun boş kağıda imza attığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bir kağıt, bir kalem ve bir imza ile kırmızı-beyaz kalplere dokunan kaptanımız Hakan Özmert, boş kağıda imza attı."
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1400810254997282818