Geride bıraktığımız sezon Antalyaspor'un kadrosuna kattığı 19 yeni transferden biri de Haji Wright'tı... Genç futbolcu Danimarka ekibi SönderjyskE'den kiralanmıştı. Sezonun ilk yarısı kendisi adına iyi geçmeyen ABD'li forvet, Süper Lig 'de ilk 22 haftada yalnızca 4 gol atabilmişti. Ligin son bölümünde adeta küllerinden doğan 24 yaşındaki oyuncu sezon sonunda 35 karşılaşmada 15 kez fileleri havalandırma başarısı göstermişti.

trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor istemişti

Sezonun sona ermesiyle Danimarka ekibine geri dönen Wright için birçok iddia ortaya atılmıştı. İsmi özellikle Trabzonspor olmak üzere büyük takımlarla anılan başarılı futbolcunun bonservisini yine Antalyaspor almayı başardı. Akdeniz ekibi, 1.88 milyon Euro karşılığında genç golcüyü 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Bu sezon 12 maç 10 gole katkı...

Bu sezonun da flaş isimlerinden biri olmayı başaran Haji Wright, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen araya kadar gelinen süreçte Süper Lig'de 12 maçta 9 gol, 1 asistle oynayarak yıldızlaştı. Hem geçen hem de bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 1.93'lük kule forvet devleri de peşine taktı.

'Gönderilecekti, ben kalmasını istedim'

Kırmızı-Beyazlılar'ın Başkanı Aziz Çetin de Haji Wright hakkında yerel basına önemli açıklamalarda bulundu. Çetin, "Geçen sezon devre arasında Haji Wright’ın gönderilmesi düşünüldü. Ben kendi inisiyatifimi kullanarak Haji Wright’ın kalması gerektiğini söyledim Nuri Şahin liderliğindeki teknik ekibe. Bu yönde baskı yaptım ve devre arasında takımda kaldı" dedi.

'İlgilenen kulüplerin olduğunu biliyorum'

Çetin ayrıca yıldız oyuncusu için istediği bonservis bedelini de resmen duyurdu. Antalyaspor'un patronu, "Birisi sorsa söyleyeceğim fiyat 10 milyon Euro. Şu an resmi bir teklif yok, ancak ilgilenen kulüplerin olduğunu biliyorum. Menajeri aracılığı ile bu bilgiler geliyor" ifadelerini kullandı.