Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş Katar’ın başkenti Doha’da karşı karşıya geldi. Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle tamamlandı. Penaltı atışları sonucunda Beşiktaş 5-3 kazanırken, Süper Kupa’nın sahibi oldu. Aynı gün kente dönen Antalyaspor, ligde hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Kupa maçında forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde sahada çalıştı. Kupa maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Doğukan Sinik’in sağlık durumunun iyi olduğu ve takımdaki yerini alacağı öğrenildi.

İHA