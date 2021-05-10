Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'da ligde atılan gollerin çoğunluğu yabacı oyunculardan geldi. Ligde atılan 41 golün 24'ünü yabancı oyuncular kaydederken, skora en çok katkıyı ise 8 gol ve 6 asistle Fredy sağladı.

Süper Lig'in 41'inci haftasını 'bay' geçecek Fraport TAV Antalyaspor, ligin son haftasında sahasında konuk edeceği İH Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam saatlerinde yaptığı çalışmayla başladı. Akdeniz temsilcisi bu sezon ligde oynadığı maçlarda en çok gol katkısını yabancı oyuncularından buldu. Antalyaspor'da ligde atılan 41 golün 24'ünü yabancı, 17'sini ise yerli oyuncular kaydetti.

YABANCILARDAN 24 GOL

Fraport TAV Antalyaspor'da 7 yabancı oyuncu gol katkısı sağladı. Yabancı ve yerli oyuncuların tamamı baz alındığında kırmızı beyazlı takımın en çok gol atan oyuncusu 8 golü bulunan Fredy oldu. Angolalı oyuncu gollerinin yanı sıra, 6 asistle de takımda zirvede yer aldı. Antalyaspor'da, Amilton 5 gol ve 5 asist, Podolski 4 gol ve 2 asist, Sidney Sam 3 gol, Naldo 2 gol, Dever Orgil 1 gol ve 1 asist, devre arasında Göztepe'ye transfer olan Adis Jahovic de 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Ligde oynanan maçlarda kırmızı beyazlı takımın 7 yabancı oyuncusu, 24 golün yanı sıra 15 asist yaptı.

YERLİ OYUNCULAR

Antalyaspor, bu sezon şu ana kadar 6 yerli oyuncudan gol katkısı aldı. Yerli oyuncular içerisinde en çok golü ise sezon başında Kocaelispor'dan takıma dahil edilen Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Genç oyuncu ligde 6 gole imza atarken, asist katkısı veremedi. Antalyaspor'da defans oyuncusu Veysel Sarı 4 gol, Hakan Özmert 3 gol ve 2 asist, Bünyamin Balcı 2 gol ve 3 asist, Eren Albayrak 1 gol ve 3 asist, Doğukan Sinik ise 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kırmızı beyazlı takım 6 yerli oyuncu 17 gollük katkı ortaya koydu. Antalyaspor'da Nuri Şahin (4), Mert Yılmaz (1) ve Ersan Adem Gülüm (1) gol atamamasına rağmen asist performansı sergiledi.

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