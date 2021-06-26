Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'da yolların ayrıldığı 5 oyuncu takımda kaldıkları süre boyunca istenilen katkıyı veremedi. Giden oyuncular içerisinde ise 7 gol ve 5 asistlik performansıyla en çok katkıyı dünyaca ünlü Alman oyuncu Lukas Podolski verdi.

Geçen sezonu 40 maçta 9 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda 44 puanla 16'ncı sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor'da, şuana kadar 5 oyuncu ile yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlı takımda kaleci Ferhat Kaplan, defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm, Alman orta saha oyuncusu Sidney Sam ve forvet oyuncuları Jean-Armel Drole ile dünyaca ünlü golcü oyuncu Lukas Podolski takımdan gönderildi. Giden oyuncular içerisinde takıma en çok katkıyı veren isim ise Alman oyuncu Lukas Podolski oldu. 36 yaşındaki oyuncu 47 maçta 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

'KAPLAN' KALESİNDE 93 GOL GÖRDÜ

Akdeniz temsilcisi Fraport TAV Antalyspor'da 2016- 2017 sezonunda başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nden takıma kazandırılan kaleci Ferhat Kaplan, 5 sezonda 55'i Süper Lig , 15'i de Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 70 maçta forma giyme başarısı yakaladı. 32 yaşındaki deneyimli kaleci bu mücadelelerde kalesinde 93 gole engel olamazken, sadece 16 maçta kalesini gole kapattı. 6 bin 330 dakika sahada kalan Kaplan, 7 de sarı kart gördü.

24 MAÇTA 1 GOL

2019- 2020 sezonun devre arasında Avustralya'nın Western United takımından transfer edilen Ersan Adem Gülüm, ilk sezonunda 3 lig ve 3 de Türkiye Kupası maçında forma giyerken 1 gol sevinci yaşadı. Gülüm, aynı sezon ligde 220, kupada ise 237 dakika sahada kaldı. 2020-2021 sezonuda 14 lig maçında forma giyen Ersan Gülüm, gol atamazken 1 asist yapıp, 753 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maça çıkarken 191 dakika sahada kalıp gol ya da asist yapamadı. 34 yaşındaki defans oyuncusu Antalyaspor kariyerinde 24 mücadelede forma giyerken 1 kez gol sevinci yaşayıp, 1 asist gerçekleştirdi.

SAM ÇARE OLAMADI

2020- 2021 sezonunda takıma dahil olan Alman orta saha oyuncusu Sidney Sam, kırmızı beyazlı takımla 25'i lig, 5'i kupa olmak üzere toplam 30 maça çıktı. Kupa maçlarında gol sevinci yaşayamayan 33 yaşındaki Sam, ligde 3 gol atma başarısı elde etti. Deneyimli orta saha oyuncusu ligde 1253 dakika, kupa da ise 196 dakika sahada kaldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu ligde 1 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü.

DROLE BEKLENENİ VEREMEDİ

Fraport TAV Antalyaspor'da büyük umutlarla 2016- 2017 yılında İtalya Serie B takımlarından Perugia'dan takıma kazandırılan 23 yaşındaki Fildişi Sahili forvet oyuncusu Jean- Armel Drole da bekleneni veremedi. Genç oyuncu takıma dahil olduğu ilk sezonunda 2 maçta forma giyerken 2 kez gol sevinci yaşadı. Fildişi Sahilli forvet oyuncusu, tecrübe kazanması için bir sonraki sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı. Ümraniyespor formasıyla 12 gol ve 3 asistlik performansla 2018- 2019 sezonunda Antalyaspor kadrosunda kendisine yer buldu. Drole, aynı sezon kırmızı beyazlı takımla 20'si lig, 4'ü kupa olmak üzere 24 maçta sahada yer aldı. Genç oyuncu ligde gol atamazken, kupada ise 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. 2019- 2020 yılını İspanya La Liga 2 takımlarından Las Palmas'ta kiralık geçiren Drole, bu sezon Antalyaspor ile sadece 2 maçta 48 dakika görev aldı.

PODOLSKİ İLE DE VEDALAŞILDI

Antalyaspor'un transferi ses getiren Lukas Podolki ile de yollar bu sezon ayrıldı. 36 yaşındaki dünyaca ünlü golcü oyuncu 2019-2020 sezonun ikinci devresinde takıma kazandırıldı. Alman oyuncu Podolski, aynı sezon 9'u lig, 2'si kupa olmak üzere 11 maçta forma giyerken, ligde 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Podolski, 2020-2021 sezonunda ise 31'i lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 36 maçta kırmızı beyazlı formayla yeşil zemine çıktı. Yıldız oyuncu ligde 4 gol, 2 asist, Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atarken, asist yapamadı. Podolski, kırmızı beyazlı formayla toplamda 47 mücadeleye çıkarken 7 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. Toplamda, 2 bin 744 dakika sahada kalan Lukas Podolski, 7 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Alman oyuncu, tek kırmızı kartı daha önce formasını giydiği Galatasaray 'a karşı görürken, büyük tepki toplamıştı.

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