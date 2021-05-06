Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- SÜPER Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da galibiyet özlemi 5 haftaya yükseldi. Kırmızı beyazlıların Angolalı oyuncusu Fredy, Karagümrük maçında attığı golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor puanını 43'e yükseltti. 38 hafta sonunda 9 galibiyet, 16 beraberlik ve 12 yenilgi elde eden kırmızı beyazlı takım ligde 4 hafta sonra puan ile tanışırken, galibiyet özlemini ise 5 haftaya çıkardı.

4 HAFTA SONRA PUAN

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Fraport TAV Antalyaspor, 34'üncü haftada deplasmanda 1-0 kazandığı HES Kablo Kayserispor maçının ardından puanla tanıştı. Antalyaspor, Kayserispor maçının ardından oynadığı Ç. Rizespor (3-2), Atakaş Hatayspor (3-2) ve Galatasaray (1-0) maçlarından sahadan yenilgi ile ayrıldı. Kırmızı beyazlı takım Fatih Karagümrük (2-2) ile berabere kalarak 4 hafta sonra puanla tanışırken, galibiyet özlemini 5 haftaya çıkardı.

FREDY EN GOLCÜ

Fraport TAV Antalyaspor'un Angolalı orta saha oyuncusu 31 yaşındaki Fredy, Fatih Karagümrük maçında penaltıdan attığı golle takımının en golcü oyuncusu oldu. 6 golü bulunan ve sakatlığından dolayı 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Gökdeniz Bayrakdar'ı geride bırakan başarılı orta saha oyuncusu, ligde bu sezon 30 maçta 7 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. Fredy, Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fredy, bu sezon Akdeniz temsilcisinin formasını toplamda 35 kez terletirken 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Angolalı oyuncu toplamda 2868 dakika yeşil zeminde kaldı.

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