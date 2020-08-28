Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Dayanıklılık çalışması ile sona eren antrenmanda futbolcuların moralinin yüksek olduğu gözlendi. Antrenmana ülkesinin milli takımına çağrılan Fedor Kudryashov, ümit milli takım aday kadrosundaki Bünyamin Balcı ile Doğukan Sinik katılmadı. Lukas Podolski ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlıların dün akşam yapılan antrenman öncesinde futbolcu Ufuk Akyol'un doğum günü kutlandı.

Fraport TAV Antalyaspor, 31 Ağustos'ta başlayacak The Land Of Legends Cup'ta mücadele edecek. Turnuvada Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor yer alacak. Kırmızı beyazlılar ilk maçında Ülker Stadyumu'nda 31 Ağustos'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Turnuvanın üçüncülük maçı 4 Eylül, finali de 5 Eylül'de oynanacak. (DHA)