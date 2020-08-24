Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışmalarına yoğunluk veren kırmızı beyazlılar, taktik çalışmasıyla günde iki antrenman gerçekleştiriyor. Fraport TAV Antalyaspor, dün akşam antrenmanında U 19 takımıyla hazırlık maçı yaptı. Kırmızı beyazlıların antrenmanlarında tedavisi devam eden Podolski ile Serdar Gürler, Bahadır Öztürk takımdan ayrı çalıştı, Nuri Şahin ise henüz hazır olmadığı için hazırlık maçında forma giymedi.

Maçı kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi. Bu sabah da kuvvet çalışması yapan kırmızı beyazlılarda futbolcular 2 günlük izne ayrıldı. İznin ardından perşembe günü ikinci etap kamp çalışmalarına tesislerinde devam edecek kırmızı beyazlılar, 31 Ağustos'ta başlayacak The Land Of Legends Cup'ta mücadele edecek. Turnuvada Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor yer alacak. Kırmızı beyazlılar ilk maçında Ülker Stadyumu'nda 31 Ağustos'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Turnuvanın üçüncülük maçı 4 Eylül, finali de 5 Eylül'de oynanacak.